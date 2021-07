Vizespalackokkal készült, meglett az olimpiai arany

Olimpiai aranyérmes Hidilyn Diaz, aki a női 55 kg-os kategóriában hatalmas csatában, összesítésben egyetlen kilogrammal győzte le a 2019-ben világbajnok, világcsúcstartó kínai Liao Csiu-jünt. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Diaz alaposan megdolgozott a sikerért, ugyanis az elmúlt másfél évben a pandémia miatt családjától távol, Malajziában készült az ötkarikás játékokra.

Felkészülésében további nehézséget okozott az is, hogy a járvány miatt az edzőtermek zárva tartottak, így kreatív módon kellett megoldania, hogy formában maradjon. Diaz ehhez mindennapi tárgyakat használt fel, köztük két bambuszoszlopra akasztott vizespalackot– írta az Independent.

– írta Diaz az Instagram-oldalán

Később a kertjének egy részét alakította át az edzéshez, ahol több mint fél évig készült az olimpiára.

„Az, hogy nem tudtam edzeni nagyon nehéz volt. De proaktívnak kellett maradnom, és meg kellett találnom a módját, hogy mozogni tudjak” – írta.

Hidilyn Diaz spent the last 6+ months training in this backyard due to COVID.

Then she won the 1st-ever Olympic gold medal for the Philippines after 100 years.

Even better? She'll receive a house & $660k from the government & local businesspeople for winning.

(h/t @esshimself) pic.twitter.com/u4vkL6RUed

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 27, 2021