Heves erdőtüzek pusztítanak a Földközi-tenger keleti medencéje mentén, Törökország déli és Libanon északi részén – jelentették csütörtökön hírügynökségek.

Törökországban a forró időjárás és az erős szél miatt tűz pusztít az Antalya üdülővárostól 75 kilométerre keletre fekvő Manavgat városnál és a hozzá közeli falvaknál. Egy ember meghalt, 10 pedig csapdába esett egy erdőtűzben csütörtökön. Az ország déli területén már második napja tombolnak a lángok.

A mezőgazdasági miniszter, Bekir Pakdemirli elmondta, hogy a Manavgattól 16 kilométerre északkeletre fekvő Kepezbeleni körzetben az emberek kimenekítése közben egy 82 éves férfit holtan találtak. Tíz ember pedig a tűzben rekedt a közeli Oymapinar gátnál.

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021

A hatóságok már 18 falut és körzetet evakuáltak Antalyában, míg a szomszédos Adana és Mersin tartományokban további 16 falut.

A televíziós felvételeken égő lakóházak és a mezőkön át menekülő emberek voltak láthatók, miközben a tűzoltók helikopterek támogatásával küzdöttek a lángokkal.

A Libanon északi részén fekvő Kubajat régióban ugyancsak hatalmas tűz tombol, lakott területeket fenyegetve. A lángok oltása közben meghalt egy 15 éves fiú – számolt be a helyi polgári védelem.

Forest fires erupted at four different points in southern Antalya's Manavgat district on July 28, scorching through several kilometers of the highly wooded area. #Turkey https://t.co/HKiGpvQcUH pic.twitter.com/EBIzZm62mp — Duvar English (@DuvarEnglish) July 28, 2021

Nyolc embert kórházba szállítottak, 25-öt a helyszínen láttak el a mentők, 17 lakost pedig evakuáltak – közölte a libanoni vöröskereszt.

Abbász Mortada mezőgazdasági miniszter csütörtökön azt mondta, hogy a helyzet ijesztő. Az óriási tűz sok erdős területet elpusztított, a lángok most a lakóházakat fenyegetik. Hozzátette, hogy a szántóföldek és gyümölcsösök is veszélyben vannak.

Forest #fire in Turkish town Manavgat leaves several injured, one dead ▪️The fire spread quickly due to strong winds and hot weather in #Turkey's mediterranean region.

▪️Eighteen settlements were evacuated.

▪️Sixty-two people sought medical assistance, ten were trapped in fires. pic.twitter.com/gbKvFjzVDy — EHA News (@eha_news) July 29, 2021

Hangoztatta, hogy nincs elegendő erőforrásuk a tűzfészkek eloltására. Reményét fejezte ki egyben, hogy a baráti országok a következő órákban segítségükre sietnek.