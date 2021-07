A Google dolgozóinak kötelező lesz az oltás

Megosztás Tweet



A Google kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást a dolgozói számára. Ezt először az amerikai irodákban vezetik be, de később mind a 144 ezer dolgozójára is érvényes lesz világszerte.

Európában egyre több helyen kötelező a koronavírus elleni oltás, egyre több ország különböző szektoraiban vezetik be ezt a szabályt, ráadásul aki nem teszi, az az állását is elvesztheti. De céges szinten is sokan mérlegelik, hogyan is álljanak az oltáshoz. A Harry Potter kiadója, a Bloomsbury például júniusban közölte, hogy az irodák újranyitásakor az Egyesült Királyságban dolgozók számára kötelező lesz a védőoltás.

Most a Google jelentette be, hogy a dolgozói számára kötelezővé tenné a vakcinát, mielőtt visszatérnek az irodába – írta a BBC.

A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai egy blogbejegyzésben közölte, hogy „mindenkinek, aki a kampuszainkra jön dolgozni, be kell majd oltatnia magát”. Hozzátette, hogy ez a gyakorlatban függhet az adott ország előírásaitól és a vakcinák elérhetőségétől.

Emellett a Google kitolja a globális újranyitást a delta variáns miatt, így szeptember 1 és október 18 közé tette az újranyitás dátumát. Ugyanakkor, speciális esetben a munkavállalók kérvényezhetik, hogy 2021 végéig vagy akár tovább is otthonról dolgozzanak. A Google arra számít, hogy hamarosan az alkalmazottak 60 százaléka hetente legalább néhány napot az irodában fog tölteni, egyötödük pedig otthonról dolgozik majd.