Biden csütörtökön bejelentheti a kötelező oltást a szövetségi alkalmazottaknak

Megosztás Tweet



Joe Biden amerikai elnök csütörtökön bejelentést tesz, hogy minden szövetségi alkalmazottat be kell oltani a koronavírus ellen, vagy rendszeres tesztelésnek kell alávetni magát – közölte egy, az ügyet közvetlenül ismerő forrás.

Biden várhatóan egy sor új lépést jelent majd be, hogy megpróbálja ösztönözni az oltások beadatását, mivel a delta változat gyorsan terjed az országban. Ez az Egyesült Államok veteránügyi minisztériuma (Department of Veterans Affairs, VA) azon döntését is követi, hogy a következő két hónap során az első vonalbeli egészségügyi dolgozóknak is be kell oltatniuk magukat – írják a CNN amerikai hírportál cikkében.

Biden kedden utalt a közelgő bejelentésre: „Ezt jelenleg is fontolgatjuk” – mondta Biden, amikor megkérdezték tőle, hogy előírná-e a szövetségi alkalmazottak számára az oltási kötelezettséget.

Bár a konkrétumokat még véglegesítik, a forrás szerint a szövetségi dolgozóknak igazolniuk kellene az oltási státuszukat, vagy rendszeres vizsgálatnak kellene alávetniük magukat.

A forrás szerint a javaslat nagyjából hasonló lesz ahhoz, amit New Yorkban már bevezettek. Bill de Blasio, New York polgármestere hétfőn jelentette be, hogy a teljes városi alkalmazottakra vonatkozóan oltási vagy tesztelési kötelezettség lesz érvényben.

Biden egyelőre nem fogja előírni a követelményt az amerikai hadsereg számára, annak ellenére, hogy erre felhatalmazása van. A forrás szerint azonban valószínűleg felvázolja majd, hogy a védelmi minisztérium hogyan próbálhatja megközelíteni a kérdést a jövőben.

A kormányzat egészségügyi szakértői a delta variáns terjedése miatt a napokban azt javasolták, hogy a teljesen beoltott amerikaiak is ismét kezdjenek maszkot viselni bizonyos helyeken.

Arra a kérdésre, hogy szerinte az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ a maszkok hordására vonatkozó útmutatása zavart fog-e okozni az amerikaiak számára, Biden az oltatlan amerikaiakat tette felelőssé, mondván, hogy ha beoltották volna magukat, „egészen más világban élnénk”.

„Azért van világjárványunk, mert az oltatlanok hatalmas zavart keltenek. És minél többet tudunk meg erről a vírusról és a delta változatról, annál jobban kell aggódnunk és félnünk. És csak egy dolgot tudunk biztosan, ha az a másik százmillió ember beoltatná magát, akkor egy egészen más világban élnénk” – mondta.

A kormányzat döntése, miszerint a VA egészségügyi dolgozói számára előírja a vakcinák beadatását, erőteljes jelzést adott arról, hogy a vakcinakövetelményekre szükség lehet ahhoz, hogy a még mindig vonakodó embereket meggyőzzék az oltások beadásáról.

Az oltási kötelezettséget tovább erősítve a kormányzat lépéseket tesz annak érdekében, hogy meghatározza azokat a jogi alapokat, amelyek alapján az amerikai szervezetek megkövetelhetik az alkalmazottak oltását.

Az igazságügyi minisztérium jogászai megállapították, hogy a szövetségi törvények nem tiltják, hogy a közintézmények és magánvállalkozások előírják a koronavírus elleni vakcinák beadását, még akkor sem, ha a vakcinákat csak sürgősségi használatra engedélyezték – olvasható egy hétfőn online közzétett véleményben.

Címlapfotón: Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke (forrás: EPA/Alex Edelman/POOL)