Több mint félszáz amerikai orvosi szervezet sürgeti a kötelező védőoltást

Több mint ötven amerikai orvosi szervezet, amely több millió egészségügyi dolgozót képvisel, kötelező koronavírus elleni oltást követel minden egészségügyi és hosszú távú ápolásban dolgozó számára.

Július 26-án 57 orvosi szervezet – köztük az Amerikai Orvosi Szövetség (American Medical Association), az Amerikai Ápolók Szövetsége (American Nurses Association) és az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American Academy of Pediatrics) – közös nyilatkozatot adott ki, amelyben oltási követelményeket sürgetnek – számol be róla a The Washington Post amerikai hírportál.

Az oltási kötelezettség „logikus beteljesülése annak az etikai kötelezettségvállalásnak, hogy minden egészségügyi dolgozó a betegeket, valamint a hosszú távú ellátást nyújtó intézmények lakóit helyezze előtérbe, és tegyen meg minden szükséges lépést egészségük és jólétük biztosítása érdekében” – áll a nyilatkozatban.

A nyilatkozat megjegyezte, hogy a koronavírus-megbetegedések ismét megugrottak az Egyesült Államokban, mivel több fertőző koronavírusváltozat, köztük a delta variáns is elterjedt az egész országban.

„A védőoltás az elsődleges módja annak, hogy a világjárványt magunk mögött hagyjuk, és elkerüljük a szigorú közegészségügyi intézkedések visszatérését”

– olvasható a közleményben.

„Teljes mértékben arra számítok, hogy több egészségügyi munkáltató – egészségügyi rendszerek, hosszú távú ellátással foglalkozó vállalatok, gyógyszertárak és mások – elő fogják írni alkalmazottai számára az oltás beadását” – mondta Ezekiel Emanuel, a Pennsylvaniai Egyetem bioetikusa, aki a közös nyilatkozatot szervezte. Majd hozzáétette: „a nemzetnek jobb lesz így”.

Az egészségügyi dolgozók az amerikaiak azon első csoportjai közé tartoztak, akik jogosultak voltak a koronavírus elleni védőoltásra, miután a Pfizer és a Moderna vakcinák 2020 decemberében sürgősségi felhasználási engedélyt kaptak az Élelmiszer‑ és gyógyszerfelügyelet hatóságtól. Mégis, 2021 májusának végéig a kórházi dolgozók – becslések szerint – 25 százaléka, akik kapcsolatba kerültek a betegekkel, nem voltak beoltva. Emellett július közepéig az ápolási otthonok dolgozóinak 38 százaléka nem volt teljes mértékben beoltva.

A nyilatkozat aláírói remélik, hogy az irányelv példát mutat a munkáltatóknak az egész országban, beleértve az egészségügyi ágazaton kívüli munkáltatókat is.

Ennek ellenére az amerikai kórházak kevesebb mint 9 százaléka írta elő a koronavírus elleni védőoltást, mivel egyes intézmények a perektől tartanak. Miután a texasi székhelyű Houston Methodist kórházi rendszer áprilisban elrendelte a koronavírus elleni oltási kötelezettséget, a volt alkalmazottak beperelték a kórházat, de egy szövetségi bíró elutasította a keresetet.

Egyre több országban válik kötelezővé a koronavírus elleni védőoltás

A koronavírus újabb variánsainak felbukkanása és terjedése miatt egyre több országban szigorítanak az oltási programon. Olaszországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban már bizonyos csoportokat köteleztek az oltások felvételére, Magyarországon pedig az egészségügyi dolgozóknak válik kötelezővé az oltás. A hirado.hu térképen mutatja meg a szigorodó oltási programokat a világban.