Súlyemelőjük előnytelen fotója miatt háborog a kínai nagykövetség

Hou Cse-huj súlyemelő eredményéről a Reuters hírportál is beszámolt, azonban Srí Lanka kínai nagykövetsége nem hagyta szó nélkül a megjelent cikket, a választott fotó miatt.

A szóban forgó képen Hou éppen feszült arckifejezéssel emeli a súlyt.

Kínai diplomaták „csúnyának” nevezték a Reuters viselkedését, és szerintük bármilyen más fotót választhattak volna a cikkhez, ami a verseny alatt készült.

„A verseny alatt készült összes fotó közül a @Reuters ezt választotta, ami csak azt mutatja, hogy mennyire rosszindulatúak” – tweetelt szombaton Srí Lanka kínai nagykövetsége, válaszul a Hou-ról megjelent cikkre.

„Ne helyezzétek a politikát és az ideológiákat a sport elé, miközben magatokat elfogulatlan médiaszervezetnek hívjátok. Szégyentelen” – folytatódott a követség tweetje.

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are.

Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.

Respect the spirit of #Olympics. https://t.co/FugQm9obGr

— Chinese Embassy in Sri Lanka (@ChinaEmbSL) July 24, 2021