Robbanás volt egy vegyipari gyárban

A környéket egy nagy fekete füstfelhő lepte el. A dpa német hírügynökség beszámolója szerint a hatóságok kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat.

A Kölntől mintegy 20 kilométerre északra, a Rajna partján fekvő Leverkusenben található Chempark telephely üzemeltetői közölték, hogy a robbanás oka tisztázatlan.

A Twitter közösségi oldalon arról írtak, hogy tűzoltókat és a szennyezés mértékét felderítő járműveket vetettek be.

A kölni rendőrség közölte, hogy nincs információjuk a robbanás okáról vagy méretéről, és egyelőre nincs tudomásuk sérültekről. Egyben arra kérték a lakosokat, hogy ne menjenek a szabadba, és figyelmeztették a Leverkusenen kívülről érkezőket, hogy kerüljék el a környéket. Több közeli főútvonalat is lezártak. Kiterjedt mértékű károkról számoltak be.

