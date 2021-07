Tragédia a világ második legmagasabb hegycsúcsán

A nemzetközileg ismert 68 éves hegymászó egy új útvonalat akart megnyitni a hétvégén a 8611 méter magas hegycsúcs délkeleti oldalán, amikor egy lavina elsodorta. Két társa sértetlenül túlélte a balesetet – közölte az MTI.

Az expedíció szervezői szerint a szerencsétlenül járt hegymászót családtagjaival és barátaival egyetértésben a K2 lábánál temetik el.

A skót hegymászót már 2018-ban halottnak hitték néhány napig, mivel a világ 12. legmagasabb hegycsúcsáról, a 8047 méteres Broad Peakről leereszkedve eltűnt egy időre. Végül meglátták a hátizsákját, és akkor sikerült megmenteni az életét.

As per an update by the Karakorum Expeditions, the team recovered the body of Rick Allen from the glacier near ABC last night. After consulting with his family and friends, the legend will be buried this morning under the foot of Mighty #K2. 💔#TheKarakoramClub #RickAllen pic.twitter.com/anPcGRYAhQ

— The Karakoram Club (@KarakoramClub) July 26, 2021