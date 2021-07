Kongatják a vészharangot a delta variáns miatt

Újabb szigorításokról döntött a holland kormány a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Az országban ugyanis hiába lassult a fertőzésszám emelkedése, továbbra is egyre többen kerülnek kórházba. Az Egyesült Államok is ugyanazzal a problémával küzd, mint több európai ország. Valamivel 50 százalék feletti átoltottságnál elakadt az oltási kampány – számolt be az M1 Híradója.