Ugrásszerűen nőhet a fertőzések száma Németországban

Németországban két hónapon belül százezerre is emelkedhet a koronavírussal fertőzöttek napi száma, hacsak nem oltatják be magukat többen, a védőoltást megtagadók pedig korlátozásokra számíthatnak - jelentette ki Helge Braun német kancelláriaminiszter a Bild am Sonntag című lapnak nyilatkozva.