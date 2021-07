Százak menekülnek a lángok elől Szardínián, Olaszország segítséget kér

Olaszország második legnagyobb szigetének polgári védelmi hatósága közölte, hogy az előzetes becslések szerint mintegy ötezer hektárt pusztítottak el a lángok a sziget központja, Montiferru közelében.

Két településről, Cuglieriből és Sennariolóból evakuálták az embereket, ahol a polgármester szerint lakókörzeteket még nem értek el a lángok. A Cuglieriből kitelepített kétszáz lakos fele vasárnap hazatérhetett.

A Coldretti mezőgazdasági szervezet katasztrófáról írt közleményében, hangsúlyozva, hogy a mezőgazdaságot jelentős károk érték. Legelők, erdők és egyes esetekben állatok vesztek oda a tűzben.

Az olasz kormány vasárnap bejelentette, hogy segítséget kér a szomszédos országoktól. Luigi di Maio olasz külügyminiszter a Facebookon azt írta, hogy tűzoltó repülőgépeket kérnek az EU többi tagállamától. Tudatta azt is, hogy Franciaországból már el is indult két ilyen repülőgép.

Da diverse ore una vasta area in provincia di Oristano è in ginocchio a causa di un incendio devastante.

È stato attivato il meccanismo di protezione civile per canadair dall’estero: due sono in arrivo dalla Francia.

➡️ https://t.co/ddRxw19plB

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) July 25, 2021