Hazudott koráról a bécsi erőszakoló gyilkos

A Leonie-ügy egyik afgán vádlottjáról kiderült, hogy nem 16, hanem 21 éves.

Június végén robbant a hír, hogy több afgán származású migráns megerőszakolt, majd meggyilkolt Ausztriában egy 13 éves kislányt. A négy gyanúsított közül hármat már letartóztattak, egy ellen pedig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Az egyik férfi korábban azt állította, hogy a meggyilkolt 13 éves Leonie a barátnője volt, ezzel szemben a lány szülei egészen másképp vélekednek. Az elkövetőkről azt is lehetett tudni, hogy 16 és 25 év közöttiek, ám most a 16 évesnek vélt gyanúsítottról kiderült, hogy valójában 21 éves. Ez utóbbinak azért van jelentősége, mert sokkal súlyosabb büntetést is kaphat a brutális gyilkosságért.

A 2015-ös migrációs válság során a migránsok közül feltűnően sokan vallották magukat 18 év alattinak, és furcsamód mindegyikük azt vallotta, hogy január 1-jén született. A valóság azonban az, hogy a migránsok eldobták irataikat, és a kedvezőbb elbírálás érdekében hazudtak a menekültügyi hatóságoknak. Hasonló eset történhetett a 13 éves kislány gyilkosának esetében is.