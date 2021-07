Tűzvész tombol a Föld leghidegebb helyén, több mint 60 falu és egy vízerőmű van veszélyben

Megosztás Tweet



Már több mint 1,7 millió hektáron tombolnak erdőtüzek Oroszországban, szinte teljes egészében a távol-keleti Jakutföldön – erről tájékoztattak hétfőn az orosz hatóságok. A lángok elérték Jakutszk városát, amely a leghidegebb lakott hely a Földön.

Oroszország szibériai régiójában hétfő óta tombol a tűzvész a hőség és szárazság miatt. A nagy tűzvész veszélyt jelent egy, a térségben található vízerőműre is – tájékoztatott az ABC hírportál.

Jakutföldön jelenleg 216 különböző térségben, összesen 1 562 252 hektárnyi területen lángolnak az erdők – derül ki a jakutföldi környezetvédelmi minisztérium közleményéből, amelyet a honlapján jelentetett meg – írta az MTI.

Az erős füst több mint 60 települést borított be, köztük a regionális fővárost, Jakutszkot, ami az egyik leghidegebb pontja a földnek, a tűz azonban mégis tombol a regionális fővárosban. Mértek itt már mínusz 67 fokot is, sőt augusztusban plusz 38 fok is előfordult már, azaz akár több mint 100 fokos hőingadozás sem elképzelhetetlen egy éven belül.

Csaknem 2200 ember vesz részt a tűz oltásában Jakutföldön, amely a több mint 3,08 millió négyzetkilométeres területével Oroszország legkiterjedtebb közigazgatási egysége. Az oltásban részt vesz továbbá a rendkívüli helyzetek minisztériumának légierejéhez tartozó szárazföldi csoport, valamint két Be–200-as repülőgép is.

„A köztársaságunkban a tűzesetek helyzete nagyon nehéz. Jakutföldön 150 éve nem volt ekkora szárazság, és az idei június volt a legforróbb hónap. Ez a köztársaságunkban szinte naponta előforduló száraz zivatarokkal együtt jelentős tűzvészeket idézett elő” – nyilatkozta az AP hírportálnak Ajszen Nyikolajev, Jakutia kormányzója.

Az AP amerikai hírügynökség megjegyzi:

az Oroszországot sújtó erdőtüzek okaként a szokatlanul magas hőmérséklet mellett a tűzbiztonsági előírások be nem tartását teszik felelőssé.

Jelenleg több mint 60 orosz régióban van érvényben figyelmeztetés tűz miatt, nyolc szövetségi területen – Cseljabinszk, Jakutföld, Karélia, Perm, Krasznojarszk, Irkutszk, Csukcsföld, Kamcsatka – pedig vészhelyzetet rendeltek el. A lángok már 102 000 hektárnyi területre kiterjedtek és a Viljuji-víztározót is veszélyeztetik.