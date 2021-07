Lövöldözés és pánik a baseballmérkőzés alatt – bárokban kerestek menedéket a rémült szurkolók

Több ezer néző hallotta a lövöldözés hangját. A hangosbemondón felszólítottak mindenkit, hogy maradjon a helyén.

A stadionban azonban pánik tört ki, sokan az utcára rohantak, mások egy közeli bárban kerestek menedéket, ahol asztalokat fordítottak fel, hogy elbújjanak mögéjük.

#BREAKING | #Shooting reported amid baseball game at Nationals Park in #Washington DC #UPDATE | At least two people reportedly shot outside Nationals Park in Washington DC amid baseball game

A stadionon belüli zűrzavar során a baseballcsapat sztárjai, Fernando Tatis Jr. és Manny Machado kinyitották a pálya területére vezető kaput, így néhány megrémült szurkoló a csapat kispadján keresett menedéket – írta Andrew Golden, a Washington Post munkatársa a Twitteren.

Here at Nats Park as fans are making their way out of the stadium.

Talked to a fan who said the spectators in section 112-113 ducked down when they heard gunshots and everyone followed suit. Tatis and Machado opened the gate to the field and took fans to the dugout. pic.twitter.com/HM70l0tgDQ

— Andrew Golden (@andrewcgolden) July 18, 2021