Hozzátartozóik halála miatt fegyveresek támadtak egy kórházra

Egy biztonsági forrás értesülése szerint az offenzíva megtorlás volt azért, mert leállt a lélegeztetőgép négy koronavírusos betegnél, aki ezt követően meghalt.

A hatósági közleményben azt írták, hogy a biztonsági erők őrizetbe vettek egy fegyveres csoportot, amely megtámadta az al-Kindi kórházat, az iraki főváros egyik legfontosabb ilyen létesítményét.

A forrás szerint

– tette hozzá a nyilatkozó.

Az incidens a bagdadi al-Kindi kórházban, az ország legmodernebb, koronavírusos betegek gyógyítására berendezkedett központjában történt, ahol nagy teljesítményű generátorok is találhatók azért, hogy elkerüljék a gyakori áramkimaradásokat.

Az egyik esetben áprilisban, Bagdadban több mint 80 ember halt meg, a másikban pedig múlt hétfőn, az ország déli részén fekvő Nasszírijában legalább 90 ember vesztette életét a keletkezett tűzben.

Security forces "arrested an armed group which attacked al-Kindi hospital", one of the main ones in the Iraqi capital, a police statement saidhttps://t.co/e7qQ5N8Beo

— WION (@WIONews) July 18, 2021