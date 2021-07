A fogolycserét nem szabad összekötni az atomalkuval

„Átmeneti időszakot élünk, mivel demokratikus hatalomátadás zajlik a fővárosunkban. A bécsi tárgyalásoknak így nyilvánvalóan meg kell várniuk az új kormányzatunkat” – írta a politikus közösségi oldalán, a Twitteren.

We're in a transition period as a democratic transfer of power is underway in our capital. #Vienna_talks must thus obviously await our new administration. This is what every democracy demands. 1/2

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 17, 2021