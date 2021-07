A terhes férfi lehet az eddigi legabszurdabb emoji

Megosztás Tweet



Eddig is voltak a PC-forradalom előretörésének érdekes sarokpontjai, de a genderlobbi következtében úgy tűnik, egyre több cég szeretne behódolni az LMBTQ-mozgalmat éltető tömegnek. Az új, 2021-2022-es hangulatjelek sokaknál ki fogják verni a biztosítékot.

Minden évben július 17-én ünneplik az emoji világnapját, s ez alkalomból a The Smiley Company, melynek székhelye az Egyesült Királyságban van, és több mint száz országban rendelkezik a mosolygós arcok jogaival, új piktogramokkal kedveskedik a vicces hangulatjelek kedvelőinek. Az idei újdonságok között állítólag egy diszkógömb, egy olvadó mosolygós arc, egy szalutáló alak és egy saját szájába harapó fej is szerepel majd – számolt be róla a New York Post.

A legnagyobb meglepetést azonban nem ezek az emojik okozzák, hanem az egész nyugati világot meghódító LMBTQ-mozgalom jegyében kreált terhes férfi formájú apró színes képek.

A legújabb emoji követi az Európai Parlament (EP) által meghatározott trendet. A június 24-i EP-ülésen elfogadott jelentés szerint ugyanis szülhetnek a férfiak is. Így gondolják ezt a baloldali politikusok is, hiszen az erről szóló szavazáson a Gyurcsány-párt, a DK, a radikális baloldali Momentum és az MSZP utolsó megmaradt európai parlamenti (EP) képviselője, Ujhelyi István is igennel voksolt a Matić-jelentésre. Az állásfoglalás kijelenti, hogy a szexuális, illetve reproduktív egészséghez fűződő jog alapvető eleme a női jogoknak és a nemek közötti egyenlőségnek.

A Fidesz, a KDNP és az RMDSZ EP-képviselői nemmel voksoltak a genderőrület legújabb, egyben leginkább hajmeresztő megnyilvánulására – számolt be róla az Origo. Az európai parlamenti képviselők döntése olvasóinknál is kiverte a biztosítékot. A hirado.hu szavazásán feltett kérdésre válaszoló olvasóink 93 százaléka úgy gondolta, képtelenség, hogy egy férfi szüljön. Mindenesetre ez az eredmény nem fogja meggátolni a The Smiley Company-t az új hangulatjelek megjelentetésében. Az legfrissebb ikonok terveit a gyártónak még jóvá kell hagynia, de a korábbi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy nem lesz akadálya piacradobásuknak. A cég a legtöbb emojinál igyekszik gendersemleges lenni, illetve úgy alakítani, hogy bárki használhassa a hangulatjeleket, de azért maradt még egy-két genderspecifikus emoji.

A címlapfotó illusztráció.