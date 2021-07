Aggódnak hazájukért a tábornokok – „Franciaországot a széthullás veszélye fenyegeti”

Nyilatkozott az M1-nek két korábbi francia tábornok. Ők is aláírták néhány hete azt a levelet, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy Franciaország veszélyben van, mert a széthullás fenyegeti. Meg kell állítani a tömeges bevándorlást, valamint az iszlamizmus terjedését. Azt is írták a nyugalmazott és részben jelenleg is aktív katonák, hogyha a politikusok nem lépnek, akkor ők készek megvédeni Franciaországot – hangzott el az M1 Híradójában.