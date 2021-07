Visszafordíthatatlanul bevándorlóországgá vált Franciaország

Megosztás Tweet



Egy francia filozófus szerint visszafordíthatatlan károkat okozott az ellenőrizetlen illegális bevándorlás Franciaországban. Csak tavaly 6,8 millió új bevándorlót regisztráltak, közülük 2,5 millióan kapták meg az állampolgárságot – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elmondta: Az említett francia filozófus azt mondta ki, hogy annyi nem európai ember érkezett Franciaországba, hogy ezt a folyamatot már visszafordítani nem lehet. Két adatot emelt ki, az érkezők és az állampolgárságot szerzők számát. Ebből az látszik, hogy az érkezett migránsok mintegy kétharmada nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyek a francia állampolgárság megszerzéséhez szükségesek.

Franciaország a világ második legnagyobb gyarmattartója volt, Nagy-Britanniával szemben viszont nem vonultak ki, hanem az utolsó emberig harcoltak. Ezekről a területekről áramlanak be az emberek, akik jólétet és a gazdaságot választanák.

A békés egymás mellett élés láthatóan nem működik, ez látszik a bűnözési statisztikákból is. A nizzai terrormerénylet évfordulója tegnap volt, a börtönben lévők túlnyomó része bevándorló hátterű. Franciaországban olyan tömegpartikat szerveztek, ahová fehér ember nem léphet be, ez is az integráció kudarcát mutatja. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a migránsok olyan országokból jöttek, melyeket a franciák évszázadokon keresztül uraltak és raboltak ki.

A vezetők nem hozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket meg kellene hozni, nem zárják le a határokat, folytatják a családegyesítéseket és ezt a pandémia idején sem függesztették fel.

A jövő évi elnökválasztáson az egyik kulcskérdés a migrációhoz való viszony lesz. A franciák a németekhez hasonlóan félnek, de nem mernek beszélni, mert félnek attól, hogy idegengyűlölőnek, fasisztának bélyegzik őket.