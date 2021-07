Többezer bűncselekményt követtek el az angol szurkolók – eltört az egyik játékos apjának a bordája is

A rendőrség jelentései szerint az Eb-döntő után angol szurkolók támadtak a győzelmet ünneplő olaszokra – írta az Independent. Eddig már több mint 2300 esetet jegyeztek fel, de ez még nem a végleges adat. Viszont az már biztos, hogy a mostani esetszám túlmutat a 2018-as oroszországi világbajnokság során történt incidensek számán, ezzel pedig „elnyerte” a bűncselekmények szempontjából a legrosszabb futballtorna címét.

A támadások között van késelés, verekedés és a rendőrség elleni támadás is. Angliában és Walesben már legalább 622 személyt tartóztattak le. Több szurkoló pedig azt nyilatkozta, hogy a Wembley Stadionban az olaszok felé idegengyűlölő szitkozódások hallatszottak el. Egy angol szurkoló például árulónak nevezett egy férfit, amiért az hagyta, hogy egy olasz szurkoló kidobja a kukába a szemetét.

Az egyik rendőri vezető szerint jelentős rendbontások voltak országszerte a mérkőzés alatt. A Wembley-ben rendezett döntő előtti órákban jelentős volt az alkohol- és drogfogyasztás mértéke. Kiemelte: „Vasárnap egy sor olyan tényező találkozott, amelyek súlyosbították az eseményeket”.

A rendőrségi adatok szerint a döntő alatt 875, a labdarúgással kapcsolatos incidens történt, ez több mint kétszerese a bajnokságok vagy kupák bármelyik mérkőzésén tapasztaltaknak. Ebből csaknem 500 eset történt vendéglátóhelyeken, 246 esetben a rendőrök letartóztatták a randalírozókat.

A vasárnapi döntő előtt, amikor a stadiont megrohamozták a jeggyel nem rendelkező angol szurkolók, Harry Maguire angol középhátvéd édesapja, Alan bordatörést szenvedett – olvasható a Daily Mail oldalán. Az 56 éves könyvelő a földre szorult, és a gyanú szerint két bordája is eltört, miután a stadionba egy ledöntött bejáraton keresztül betörő szurkolók átgázoltak az útjukban állókon. A férfi éppen a játékosok családjai számára fenntartott helyre próbált eljutni.

Annak ellenére, hogy Maguire édesapja az incidens miatt rendkívüli fájdalmakkal küzdött, nem kért orvosi kezelést, mivel nem akarta megkockáztatni, hogy lemaradjon fia élete talán legnagyobb mérkőzéséről. Maguire hozzátette: „Félelmetes volt, (az apám) azt mondta, hogy félt, és nem szeretném, ha bárki átélné ezt egy futballmérkőzésen.”

Maguire a meccs után egy képet posztolt a Twitteren, amelyen a vereség után otthon, családjával látható. A képleírásban megköszönte a szurkolók támogatását: „Nagyszerű újra otthon lenni a barátaimmal és a családommal, köszönöm a támogatást, mint mindig.”

Great to be back home with my friends and family thanks for your support as always ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 pic.twitter.com/63prTL4bNK

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 13, 2021