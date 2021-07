Nemcsak Magyarországot, hanem az egész világot érinti a különböző termékek áremelkedése

Nem csak Magyarországot érintik az építőanyagok árainak emelkedése, hanem a világ számos országában is drágulás tapasztalható. Nem csak az építőanyagok, hanem minden más alapanyag területén is drasztikus drágulás tapasztalható, erre nagy hatással van az egyre drágább konténerhajóval való szállítás költségeinek drasztikus növekedése is. A világ legtöbb országában egyelőre tehetetlenül szemlélik a drágulást, de a magyar kormány már lépéseket tett az elszabadult árak visszaszorítására.