Kemény büntetést ígérnek a Wembley-be benyomuló, potyázó szurkolóknak

Mark Bullingham hétfőn teljes körű vizsgálatot ígért az ügyben, és hangsúlyozta, a rendőrséggel együttműködve minden érintettet azonosítani fognak, és megakadályozzák, hogy ilyesmi még egyszer előforduljon.

„Akit elkapnak, azzal szemben megteszik a megfelelő intézkedéseket, vagyis nyilván kitiltják őket” – nyilatkozta.

„Rengeteg részeg huligán próbált meg bejutni, mi pedig egy stadiont üzemeltetünk, nem egy erődöt. Fantasztikus biztonsági csapatunk van, de ilyesmit még ők sem láttak” – mondta a vezérigazgató.

BREAKING: Met Police says 19 police officers were injured and 86 arrests have been made so far after trouble at the #Euro2020 final.

Deputy Assistant Commissioner, Laurence Taylor says the ‘police did not lose control at any point’.

Get live updates: https://t.co/02xb2LiDXE pic.twitter.com/5bJ4gcZKSC

— Sky News (@SkyNews) July 12, 2021