Enyhítették a korlátozásokat Londonban, hogy nyitva lehessenek a kocsmák

Ma este 21 órakor csap össze az olasz nemzeti válogatott Anglia tizenegyével a Wembley stadionban. Nem csak a válogatott játékosai készülnek lázasan a megmérettetésre, hanem – bár kicsit másképp – a szurkolók és a kocsmák is. Készülnek a 33 mérkőzés óta veretlen olaszok és az 55 év után újra sikerre vágyó angol nemzeti csapat szurkolói is, így nem is kérdés, hogy aki tudja a stadionból vagy kivetítőről követi a kontinenstorna utolsó összecsapását.