Erzsébet királynő nosztalgiázott és üzent az angol válogatottnak a döntő előtt

Ötvenöt éve II. Erzsébet adta át az angol csapatkapitánynak, Bobby Moore-nak a világbajnoki címért járó trófeát. Holnap Anglia újra történelmet írhat, amit a 95 éves brit uralkodó nem hagyott szó nélkül.

„Ötvenöt éve adtam át az angol csapatkapitánynak, Bobby Moore-nak a világbajnoki címért járó trófeát. Láttam, hogy mit jelent a vb-cím a játékosoknak és a szakmai stábnak" – olvasható Erzsébet királynő közleményében, ami a királyi család közösségi oldalán jelent meg. Az uralkodó gratulált az angol válogatottnak, hogy bejutottak az Eb-döntőbe.

„Abban a reményben küldöm jókívánságaimat, hogy a történelem nem csak annak lehet tanúja, hogy megnyerik a trófeát, de annak a szellemiségnek, elköteleződésnek is, amit kivívtak a tornán" – fogalmazott a királynő. Az biztos, hogy ennél szebb szavakat nem is kaphatott volna az angol válogatott, főleg úgy, hogy az utóbbi időszakban több kritika is érte őket.

Mint ismert, Anglia egy erősen vitatható, ám végül a videobíró (VAR) jóváhagyásával megítélt büntetővel verte hosszabbításban 2–1-re Dániát. Ekkor is szóba került a királynő, ugyanis a mémgyárosok szerint a büntető megítélésénél valószínűleg maga Erzsébet ülhetett a VAR-szobában.

Az angol-dán meccs amúgy is felkorbácsolta az indulatokat, ugyanis az angol szurkolók lézersugárral zavarták meg a dánok kapusát, majd az is kiderült, hogy egyszerre két labda is volt a pályán. Az angolok azonban pénzbüntetéssel megúszták a lézerezést és a dán himnusz kifütyülését is.

A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság vasárnapi fináléját az olaszokkal játsszák majd a társházigazda angolok, akik saját közönségük előtt, a Wembley Stadionban szállhatnak harcba a trófeáért.

A héten a legtöbb napilap pedig a Daily Mirrorhoz hasonlóan a több mint fél évszázados sikertelenség megszakítását ünnepelte. Anglia az 1966-os világbajnoki címe óta nem volt döntős sem vb-n, sem Eb-n.

„Ez minden idők legnagyszerűbb álma?” – tette fel a kérdést a Daily Star, miközben a The Independent egyenesen "Történelem-gyárosnak" titulálta a válogatottat.

„Anglia a döntőben, a döntőben! – ezek a legfurcsább, leginkább kivételes és leggyönyörűbb szavak, melyeket leírhatok, olvashatok, vagy egyáltalán elképzelhetek” – írta a The Times hasábjain Henry Winter, majd így folytatta: "1966. július 30. után Anglia válogatottja újra pályára léphet és trófeáért játszhat. Lehetséges, hogy véget ér 55 év fájdalma?”

A Daily Mail Southgate munkáját dicsérte, a kapitány játékosként tizenegyest hibázott az 1996-os kontinenstorna elődöntőjében, amióta pedig a válogatottat irányítja, számos kritikát kapott taktikai elképzelései miatt.

Napilapok az angol válogatott előző esti győzelmével a címlapon egy londoni újságárusnál 2021. július 8-án. Anglia Olaszországgal vívja a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét július 11-én (Fotó: MTI/AP/Matt Dunham).

„Megvan a bátorsága ahhoz, hogy vállalja a népszerűtlenséget, és a bűnbak szerepét, ha valami nem sikerül jól" – olvasható a lapban, melyben a cikk szerzője, Martin Samuel úgy fogalmazott: „a cél szentesíti az eszközt”, és minden eddigi döntés védhető azzal, hogy az angolok ott vannak a döntőben. „Ez a labdarúgás, és végül kiderült, hogy Anglia valójában kifejezetten jó benne. Csípjék meg magukat, és higgyenek továbbra is a szemüknek, mert ez az, amit ez a csapat és a szövetségi kapitány megérdemel.”

A The Guardian Kane-t emelte ki, aki Gary Linekerrel holtversenyben az angolok legeredményesebb futballistája lett a nagy tornákon szerzett 10 góljával.

A The Times az eufórikus ünneplésről számolt be, amely nemcsak a Wembley Stadionban és környékén, hanem a pubokban, bárokban, és az utcákon is tetten érhető volt szerda este.

„Ha pedig ez ennyire csodálatos érzés volt, akkor csak képzeljük el azt a delíriumot, amelyet akkor éreznék, ha Anglia megnyerné a 2020-as Európa-bajnokságot” – áll a lapban.

A kontinenstorna fináléja vasárnap 21 órakor kezdődik.

A részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét vasárnap 21 órától a hirado.hu mellett élőben nézheti az M4 Sport csatornán és az M4sport.hu oldalon, ahol további érdekes cikkeket talál az Eb-ről.