Meghaltak a szülők a viharban, a gyerekek megsérültek

Megosztás Tweet



Csehországban ismét halálos áldozatokat követeltek a viharok. Fa dőlt egy autóra, amelyikben egy kisgyerekes család utazott, Csehország déli részén. A szülők meghaltak, a két kisgyereket súlyos állapotban vitték kórházba. Több helyen villámárvízek is keletkeztek a felhőszakadások miatt, két gyerektábort is ki kellett üríteni. Éppen kettő héttel ezelőtt pusztított halálos tornádó Csehországban.



Letépett ágak borítják az utat České Budějovicében. A csütörtök esti vihar fákat döntött ki, házakat rongált meg és több utat is járhatatlanná tett Csehországban. A legsúlyosabb problémákat az ország nyugati és déli részén okozta.

Szemtanúk szerint a vihar hirtelen csapott le és egy pillanat leforgása alatt pusztítani kezdett.

A dél-csehországi Písek közelében a viharos szél egy nagy fát az útra döntött. A fatörzs maga alá temetett egy autót. A kocsiban egy fiatal házaspár utazott két kiskorú gyermekével. A szerencsétlenségben a szülők a helyszínen életüket vesztették, a két gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Prágától nem messze két gyermektábor közel száz lakóját és a vezetőiket kellett kimenteni a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék és a megáradt folyók miatt.

A kidőlt fák és megrongálódott felsővezetékek miatt órákig szünetelt a kötöttpályás közlekedés a térségben és több mint kétezer háztartás maradt áram és vízellátás nélkül. A károk nagy részét csak pénteken sikerült felszámolni, így az utak és a sínek ismét járhatóvá váltak.

A jelentések szerint rövid idő alatt több mint 40 milliméter csapadék hullott, a széllökések sebessége pedig meghaladta a hetven kilométer per órát is. A térségben élők azonban még nem lélegezhetnek fel: a meteorológusok szerint pénteken és szombaton további heves esőzés és nagy mennyiségű csapadék várható, ezért vihar- és árvízriasztást is elrendeltek az érintett járásokban.