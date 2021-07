„Idős korom ellenére elég jóképű vagyok” – mondta a 86. születésnapját ünneplő dalai láma

A pekingi kormány „veszélyes szeparatistának” tartja a már több mint hat évtizede indiai száműzetésben élő tibeti spirituális vezetőt, és helytelenít bármiféle kapcsolattartást vele.

Az indiai állami vezetők ennek megfelelően általában meglehetősen körültekintően járnak el a dalai lámával kapcsolatosan, hogy ne vonják magukra Kína haragját, a két ázsiai óriás között azonban az utóbbi időben megromlott a kapcsolat.

Spoke on phone to His Holiness the @DalaiLama to convey greetings on his 86th birthday. We wish him a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2021