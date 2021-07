Elpusztult Big Jake, a világ legmagasabb lova

Elpusztult Big Jake, a világ legmagasabb, több mint kétméteres lova Wisconsinban.

A húszéves állat a poynette-i Smokey Hollow Farmon élt. A belga herélt Big Jake 2,1 méret magas volt és 1136 kilogrammot nyomott. A Guinness Rekordok könyve 2010-ben ismerte el a világ legmagasabb lovaként.

Jerry Gilbert, a farm tulajdonosa elmondta, hogy a ló igazi szupersztár, csodálatos állat volt. Nebraskában született, és már születési súlya is 109 kilogramm volt, ami körülbelül 45 kilóval több egy átlagos belga hidegvérű újszülött csikó súlyánál.

A gazda hozzátette, hogy Big Jake emlékét megőrzik, istállóbeli boksza üres marad, és kívül egy képet helyeznek el róla a falán.

