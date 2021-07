Tiltakozók a nemzeti zászlót tűzték ki a szivárványos helyett Tbilisziben

A közösségi oldalon fényképeket és videókat tett közzé a helyi LMBTQ- csoport arról, ahogy a szexuális kisebbségek felvonulását ellenzők betörtek az épületbe, és egyebek közt összetéptek több szivárványos zászlót. Más videófelvételeken egy megsebesült újságíró is látható. A sértettek elmondták, hogy a támadás során néhány felszerelésük összetört.

A tüntetők egyúttal a városközpontban lezárták a Rusztaveli sugárutat, így tiltakozva a helyi LMBT tagjainak hétfő estére tervezett „Méltóság Menete" ellen – jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Violent groups storming the office of Tbilisi Pride, breaking windows and equipment of the members. They announced they will set office to fire. We call on police to react in correspondence with law and arrest violent groups. #TbilisiPride21 pic.twitter.com/sGPcLIy7kN

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 5, 2021