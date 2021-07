Nagy erejű robbanás történt egy gázmező közelében – VIDEÓ

Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki Azerbajdzsánban egy Kaszpi-tengeri gázmező közelében, egyes feltételezések szerint iszapvulkán törhetett ki.

A nagy erejű robbanásról és tűzről vasárnap késő este adott hírt a helyi média és több hírügynökség, illetve a közösségi médiában felvételek jelentek meg a hatalmas lángoszlopról. Olyan feltételezések láttak napvilágot, hogy egy olajfúró platformon vagy olajszállító hajón történt a robbanás.

Az ökológiai és természeti erőforrások minisztériuma közölte hétfőre virradóra, hogy vizsgálatot indított az eset tisztázására, de nem tud arról, hogy robbanás történt volna valamelyik Kaszpi-tengeri olaj- és gázipari létesítményen. Az azeri tengeri hajózási hivatal is közölte, hogy az ország területi vizein tartózkodó hajókon nem történt ilyesmi.

WATCH: Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea; officials say it may have been caused by a mud volcano pic.twitter.com/eqwNw110bF

