Kiadják a Szuezi-csatornát napokig blokkoló teherhajót

Egyiptom kiadja a Szuezi-csatornát márciusban hat napig elzáró konténerszállító hajót, miután kompenzációs megállapodásban állapodott meg a teherhajó tulajdonosaival és az érintett biztosítókkal.

A két fél azt mondta, hogy az Ever Given konténerszállító hajó szerdán elhagyhatja a Nagy Keserű-tavat, a csatorna középpontját, ahol feltartóztatták. Az üzlet feltételeit nem hozták nyilvánosságra, de Egyiptom 550 millió dollárt – mintegy 163 milliárd forintot – követelt kárpótlásként.

A 400 méter hosszú Ever Given azután ékelődött be a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő Szuezi-csatornán, hogy nagy szél hatására zátonyra futott. Hat nappal később szabadították ki vontatóhajók és kotróhajók közreműködésével. A mentési műveletet során egy ember meghalt.

A globális kereskedelem megakadt, mivel hajók százainak kellett megvárniuk, hogy áthaladhassanak a 193 km-es vízi úton, amely összeköti a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel, és amely a legrövidebb tengeri összeköttetést biztosítja Ázsia és Európa között.