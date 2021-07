Breibart: a lázadó európaiak és a szuperállam

Orbán Viktor visszavágott a Mark Rutte holland miniszterelnök és más uniós vezetők által megfogalmazott fenyegetéseknek, és kijelentette, hogy Magyarországnak ki kell állnia az önrendelkezés mellett, különösen, ha a gyermekek oktatásáról van szó – írták a Breitbart cikkében.

„Úgy viselkednek, mint a gyarmatosítók. Meg akarják határozni, hogy milyen törvények lépjenek életbe egy másik országban, meg akarják mondani nekünk, hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk” – mondta a magyar államfő az uniós vezetőkről.

Orbán Viktor a továbbiakban azt mondta, hogy az említett jogszabály – amely korlátozza a nem hagyományos szexuális kapcsolatok ábrázolását az iskolákban és a gyermekeknek szóló médiatartalmakban – bírálói „az európai gyarmatosító múltjuk okozta rossz reflexeket” jelzik.

A magyar államfő figyelmeztetett:

Orbán Viktor álláspontja mellett azzal érvelt, hogy a transzneműség, a homoszexualitás és más, a szexualitással kapcsolatos témák iskolai népszerűsítésének korlátozása lehetővé teszi a szülők számára, hogy úgy tanítsák gyermekeiket, ahogyan ők akarják, ahelyett, hogy a baloldali ideológiát kényszerítenék a fiatalokra az iskolákban.

Ursula von der Leyen, az Európai Unió Bizottságának elnöke „szégyenletesnek” nevezte a jogszabályt, mondván: „ez a törvényjavaslat egyértelműen diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk alapján, és ellentétes az Európai Unió valamennyi alapvető értékével”.

A törvényjavaslat egyik másik legfőbb bírálója Mark Rutte holland miniszterelnök volt, aki szerint az EU-nak „térdre kellene kényszerítenie Magyarországot ebben a kérdésben”.

Ahogy a Breitbart cikkében írták: „a brüsszeli eurokraták által kidolgozott egységes oktatási normák bevezetésére irányuló lépés azonban az egész kontinensen lázadást váltott ki a populista pártok körében”.

