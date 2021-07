Sok áldozattal járó baleset ért egy katonai repülőgépet a Fülöp-szigeteken

Legkevesebb 17 halálos áldozattal járó baleset ért egy C-130 típusú katonai szállító repülőgépet vasárnap a Fülöp-szigeteken – közölték hivatalosan.

A Fülöp-szigeteki légierő gépét leszállás közben érte a baj egy repülőtérnél, a fővárostól ezer kilométerrel délre, Jolo szigeten. A légi jármű 92 emberrel a fedélzetén elvétette a leszállópályát, a talajnak ütközött és kigyulladt. A gép főleg újonc katonákat szállított.

Legkevesebb negyven embert már ki tudtak menteni a roncsok közül, és félő, hogy az áldozatok száma sokkal több lesz. A mentés folyik.

BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHES

A military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7

