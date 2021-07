Még keresik a bécsi kislányt meggyilkoló banda negyedik tagját

Még mindig keresik azt az afgán bevándorlót, aki múlt héten társaival együtt megerőszakolt majd megölt egy 13 éves lányt Bécsben. Három társa vizsgálati fogságban van, őket már ki is hallgatták: egyikük sem tanúsított megbánást. Az elkövetők mindegyikét ismerték a hatóságok: volt akit már ki is kellett volna toloncolni az országból. Az elmúlt években több hasonló eset is történt Európa-szerte – hangzott el az M1 Híradójában.