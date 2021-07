Lezuhant egy magánrepülőgép, többen meghaltak

Lezuhant egy magánrepülőgép Haitin, mind a hat utasa életét vesztette, akik közül ketten amerikai misszionáriusok voltak – közölte vasárnapra virradóra a Miami Herald című amerikai lap a polgári repülési hatóságra hivatkozva.

A gép a szigetország fővárosától, Port-au-Prince-től délnyugatra szenvedett szerencsétlenséget péntek este.

A Gospel to Haiti (Evangélium Haitinek) nevű amerikai hittérítő szervezet szerint a csoport a fővárosban zajló zavargások miatt döntött úgy, hogy egy kisebb magánrepülőn elhagyja Port-au-Prince-t és a déli fekvésű Jacmel tengerparti városába utazik. A tájékoztatás szerint az egyik misszionárius családja egy másik kisrepülőgépen utazott, ők biztonságosan megérkeztek Jacmelbe.

Ezrek kényszerültek már elmenekülni június eleje óta a haiti fővárost, Port-au-Prince-t sújtó erőszakos cselekmények miatt. A fővárosban egymással rivalizáló bandák harcolnak egyes kerületek ellenőrzéséért súlyosbítva az országot sújtó humanitárius válságot.

Small plane ( N8694N ) crashed in #Haiti yesterday evening. I think all (6) passengers died. I will assume they were from an NGO. pic.twitter.com/QRaX09CWx4

— Madame Boukman - Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) July 3, 2021