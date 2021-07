„Igen a védőoltásokra” – Tízezrek tüntettek a brazil elnök járványpolitikája ellen

A Sao Paulo-i megmozdulásokon például Bolsonaro népírtó és Igen a védőoltásokra feliratú transzparenseket lehetett látni.

„Ez a kormány már több mint félmillió embert gyilkolt meg” – jelentette ki Patricia de Lima Mendes orvosnő a Rio de Janeiróban tartott tüntetésen arra utalva, hogy a koronavírus járványa már mintegy 522 ezer ember életét követelte Brazíliában. Mint mondta, mindez az elnök hazug politikájának következménye.

Tiltakozó akciók voltak Brazíliavárosban, Belémben, Recifében és Porto Alegrében is.

Május vége óta ez már a harmadik nagyobb tiltakozási hullám Bolsonaro ellen. A brazil elnököt azzal vádolják, hogy jelentős mértékben súlyosbította a koronavírus járványát azzal, hogy elbagatellizálta a koronavírus veszélyét és megkérdőjelezte a vakcinák hasznát.

Demonstrators gathered in over 40 cities to demand Bolsonaro's impeachment and greater access to COVID-19 vaccines. https://t.co/7E15rCsOgH

A bírálatoknak újabb táptalajt adott az, hogy a brazil legfelsőbb bíróság vizsgálatot indított Bolsonaro szerepét illetően egy korrupciós ügyletben. Az Agencia Brasil helyi hírügynökség pénteken este közölte, hogy Rosa Weber bírónő helyt adott a legfőbb ügyész hivatalának erre vonatkozó kérésének. Három szenátor gyanúsította meg az államfőt azzal, hogy visszaélt hivatali hatalmával az egészségügyi válság kezelésekor, mert nem tett lépéseket, miután figyelmeztették arra, hogy az egészségügyi minisztériumban hatalmas kiterjedésű korrupciós hálózat alakult ki. Az ügy 20 millió dózis – túlárazott – indiai Covaxin vakcina beszerzésével kapcsolatos.

Brasil/Brésil:Manif/Protest:Sao Paulo:

26 June:Avenida Paulista:Further to recent allegations of corruption on #Covid19 vaccines within Bolsonaro's govt (my previous tweets) citizens have taken to the streets again today. This time, the campaign is #ImpeachmentBolsonaroUrgente: https://t.co/u1EZwhoxFf

