A megosztottság jelképének nevezte a liberális lap az amerikai zászlót

„Július 4-e szimbóluma korábban az egységet jelképezte, de ma már nem” címmel jelent meg egy cikk az ünnep előestéjén a tekintélyes amerikai lap, a New York Times hasábjain. A liberális napilap cikkének szerzői arról írnak, hogy politikai hovatartozás jelképévé vált az amerikai zászló nyilvános megjelenítése egy mélyen megosztott országban.

– szemlézte a cikket a Breitbart.

A cikk szerint sokan azért aggódnak, mert a baloldal „szinte teljesen átengedte” a nemzeti jelkép használatát a jobboldalnak.

„Ami egykor az egység szimbóluma volt, ma már sokakat elidegenít, a zászló csíkjai pedig inkább a törésvonalakat jelképezik azok között, akik a rasszizmus elítélése miatt letérdelnek a himnusz alatt és azok között, akiknek sértést jelent a Hűségeskü (Pledge of Allegiance) megtagadása" – olvasható a cikkben. (A Pledge of Allegiance (’Hűségeskü’) az Amerikai Egyesült Államokban elterjedt hűségnyilatkozat, amelyet a polgárok ünnepélyes alkalmakkor valamint az iskolások a tanítási nap kezdetekor mondanak el.)

„Az amerikai zászló átpolitizálása az eredeti szándék elferdítése" – ismerte el a New York Times.

A Breitbart számos kommentet idéz a cikk alá.

A jobboldali alt-right média egyik ismert szereplője, Jack Posobiec ironikusan megjegyzi Tweet-üzenetében: „Imádkozzunk a NY Times riportereiért, akiknek ki kell bírniuk ezt az amerikai zászlókkal teli hétvégét".

Prayers up for all the NY Times reporters who have to endure this weekend full of American flags

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) July 3, 2021