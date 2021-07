Sárlavina Japánban: két holttestre bukkantak a mentőcsapatok

A földcsuszamlás a fővárostól, Tokiótól délre, Sizuoka tartományban történt, a Csendes-óceán partján fekvő, melegvízű forrásairól ismert Atami városban. Az eltűntek keresése jelenleg is zajlik.

A TBS japán tévécsatorna híradása szerint hat embert sikerült kimenteni a romok alól, és egyikük sincs életveszélyben.

A mentést a rossz idő is akadályozza. Japán keleti partvidékét napok óta heves esőzés sújtja.

Torrential rain triggered a large mudslide southwest of Tokyo on Saturday, possibly sweeping away around 20 people and destroying at least 10 houses, according to local authorities.

