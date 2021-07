Összeomlott egy gyalogoshíd, öt munkás megsérült

Az ötemeletes épület a délutáni órákban roskadt össze az amerikai főváros Brightwood Park nevű kerületében. A munkásokat nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

John Donnelly, a helyi katasztrófavédelmi hatóság helyettes vezetője elmondta, hogy az egyik munkás mintegy három emeletnyi törmelék alá szorult. A beszámoló szerint szerencséje volt, mivel egy tágabb üregben volt és kommunikálni tudott a segítségére siető tűzoltókkal, akik a többi között láncfűrészekkel és elektromos fűrészekkel próbálták kiszabadítani.

