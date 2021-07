Ön szerint szülhet egy férfi?

Megosztás Tweet



Az Európai Parlament úgy döntött, hogy ezentúl a férfiak is szülhetnek. Ma erről kérdezzük olvasóinkat.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy szerintük szülhet-e egy férfi? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

A Gyurcsány-párt, a radikális baloldali Momentum és az MSZP utolsó megmaradt európai parlamenti (EP) képviselője, Ujhelyi István szerint a transznemű (transgender) férfiak teherbe eshetnek és következésképpen szülhetnek – legalábbis egy ilyen tartalmú jelentést szavaztak meg, amelyet Predrag Fred Matić horvát baloldali politikus terjesztett elő. A Fidesz, a KDNP és az RMDSZ EP-képviselői természetesen nemmel voksoltak a genderőrület legújabb, egyben leginkább hajmeresztő megnyilvánulására – számolt be róla az Origo.

Szülhetnek a férfiak is – egyebek mellett ezt a kitételt is tartalmazza az Európai Parlament június 24-i ülésén elfogadott jelentés, így kommentálta a szavazás végeredményét a kolozsvári székhelyű Krónika című magyar napilap.

A 378 szavazattal, 255 ellenszavazat és 42 tartózkodás mellett tető alá hozott állásfoglalás kijelenti, hogy a szexuális, illetve reproduktív egészséghez fűződő jog alapvető eleme a női jogoknak és a nemek közötti egyenlőségnek.

A szavazáson név szerint voksoltak az EP-képviselők a Matić-jelentésről. Az EP honlapján fellelhető szavazás eredményéből az derül ki, hogy

a magyar baloldali EP-képviselők igennel szavaztak a jelentésre.

Így tettek tehát a Gyurcsány-féle DK politikusai (Dobrev Klára, Ara-Kovács Attila, Rónai Sándor és Molnár Csaba), a momentumosok (Cseh Katalin és Donáth Anna), illetve az MSZP utolsó megmaradt EP-képviselője, Ujhelyi István.

A Fidesz (Bocskor Andrea, Deli Andor, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Győri Enikő, Gyürk András, Hidvéghi Balázs, Járóka Lívia, Kósa Ádám, Schaller-Baross Ernő, Tóth Edina, Trócsányi László) és az RMDSZ politikusai (Vincze Loránt, Winkler Gyula) valamennyien nemmel szavaztak, csakúgy, mint a KDNP-s Hölvényi György.

Az Origo kiemelte, hogy a jelentés természetesen foglalkozik az LMBTI-közösség, a biszexuális nők és a transzemű (transzgender) személyek reprodukciós jogaival, de a legérdekesebb rész az úgynevezett Matić-jelentésben, hogy azt állítja, a férfiak is teherbe eshetnek, illetve szülhetnek:

„Mivel bizonyos körülmények között a transznemű férfiak és a nem bináris személyek is teherbe eshetnek, az ilyen esetekben részesülniük kell a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos gondozásra vonatkozó intézkedésekben, a nemi identitásuk alapján való hátrányos megkülönböztetéstől mentesen.”

Az M1 Híradója arra is felhívta a figyelmet, hogy májusban egy brit magazin címlapján jelent meg olyan kép, amelyen egy színes bőrű férfi éppen egy kisbabának ad életet a kádban. A rajzon a köldökzsinór is szerepel, a férfi kezén pedig egy szivárványos tetoválás is látható, miközben a szülésznő mosolygósan átöleli hátulról. A kiadványt a magazin a közösségi oldalán is népszerűsíti. Az írták, céljuk folytatni az elfogadó szülői gondoskodásról szóló párbeszédet.

A címlapfotó illusztráció.