Minden, amit az új uniós Covid-igazolványról tudni kell

Csütörtöktől az egész Európai Unióban, így Magyarországon is elérhető az uniós oltási igazolás az unión belüli utazásokhoz. Az uniós digitális Covid-igazolvány az egész unióban egységes megjelenésű, kétnyelvű és digitális, valamint papírformátumban is elérhető, ingyenesen. Az igazolást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálján keresztül, ügyfélkapus hozzáféréssel lehet letölteni, de hamarosan az EESZT mobilapplikációjában is elérhető lesz. Az igazolást papíralapon a kormányablakokban és a háziorvosoknál is lehet igényelni. Horvátország felé komoly torlódások voltak, miután a zágrábi hatóságok változtattak az eddig ismert beutazási feltételeken – közölte az M1 Híradója.