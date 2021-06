Huszonegy kilométeres dugóból követték az angolok a csapatuk Eb-meccsét

Megosztás Tweet



„Talán a világ legrosszabb dugója” – így ír a Daily Mail arról a közlekedési káoszról, ami egy kigyulladt kamion miatt alakult ki az Egyesült Királyságban a sorsdöntő Anglia–Németország Európa-bajnoki nyolcaddöntős összecsapás előtt és alatt. A lángoló jármű aznap nem az egyetlen volt, ami a Carling háza táján égett...

Az Anglia-Németország Eb-nyolcaddöntőt elérni vágyó brit futballrajongók százai ragadtak csalódottan az M62-es autópályán kialakult 21 kilométeres dugóban, amelyet a Carling sörgyártó egyik kigyulladt kamionja okozott.

Az alábbi, közösségi médiában megosztott felvételen jól látható, ahogy a sörmárka logójával ellátott fekete teherautó első fele lángokba borult, és az autópályát vastag fekete füstfelhőbe burkolta.

Sokan beletörődtek abba, hogy nem érnek haza, ezért rádión hallgatták vagy telefonról, illetve tabletről online nézték, ahogy az angol nemzeti tizenegy 2–0-ra győzedelmeskedik a Nationalelf felett, míg a legtöbben a közösségi oldalakon is megosztották frusztrációjukat.

Erre a tökéletes platformot maga a Carling kínálta, mely még a mérkőzés kezdete előtt lőtt egy hatalmas öngólt azzal, hogy Twitteren megkérte követőit, küldjenek képet arról, hol nézik a háromoroszlánosok sorsdöntő összecsapását.

If they dont move your wagon off m62 jct 21 I'll be watching it here pic.twitter.com/crt6tdPUVT — Wayne Jones (@WayneJo00091234) June 29, 2021

„Ha nem mozdítják le a kamionotokat az M62-esről, itt fogom nézni” – írta egy felhasználó, aki a kialakult dugóról osztott meg képet.

Probably on the M62 due to a torched Carling lorry. 20+ degrees, ideal conditions for it. pic.twitter.com/RhoJ0mAIUI — Hannah Clark (@hannahclark92) June 29, 2021

„Valószínűleg az M62-esen a kigyulladt Carling teherautó miatt. Több mint 20 fok van, az ideális körülmények adottak” – válaszolta a bejegyzésre egy másik felhasználó.

About fifteen miles behind your broken down lorry is my best guess. Hope the driver’s okay. #M62 #ENGGER pic.twitter.com/4B8n3bwJ70 — 🏚 ᴅᴀᴠɪᴅ ɴᴜɢᴇɴᴛ 🏡 (@CanopyCan) June 29, 2021

Bár a dugó miatt bosszúsak voltak, a legtöbben a kamionsofőrért aggódtak, akinek az állapotáról a Carling később írt. tájékoztatásuk szerint a mentőegységek időben a helyszínre értek, ezért nem történt tragédia, a vezető ép bőrrel megúszta az esetet.