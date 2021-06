Felszámolta a maláriát Kína

Megosztás Tweet



Kínának sikerült felszámolnia a maláriát – jelentette be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

„Ezt a sikert több évtizedes, kitartó munkával tudta elérni az ország, amelynek erőfeszítése újabb példa arra, hogy elérhető cél a malária teljes felszámolása a világon” – jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

A WHO adatai szerint eddig a világ 40 országban sikerült felszámolni a fertőző betegséget. Saját térségében az utóbbi 30 évben Kína az első, amelynek ez sikerült. Az 1940-es években Kínában még évente 30 millió maláriafertőzés történt. A WHO áprilisban jelentette be, hogy 2025-ig a világ további huszonöt országában számolná fel a maláriát.

A WHO becslései szerint évente csaknem 230 millióan fertőződnek meg maláriával. A betegség évente több mint 400 ezer halálesetet okoz, az áldozatok kétharmada öt év alatti gyermek. Különösen erősen érintettnek számít Afrika, amely a halálos áldozatok 90 százalékát adja.

A betegség úgy terjed, hogy miután a fertőzött ember vére a nőstény Anopheles szúnyogba kerül, az egy másik embert megcsípve a nyálában adja át a malária parazitáját. A paraziták megfertőzik és elpusztítják a májsejteket, majd a véráramba jutva szétrepesztik a vörösvérsejteket.

A címlapfotó illusztráció.