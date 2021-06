Elképesztő luxussal várják a vendégeket a világ legmagasabb szállodájában

A szálloda megnyitását némileg késleltette ugyan a koronavírus-járvány, de végül elkészült, és június 19-én megnyílt Sanghajban az újabb csúcskategóriás épület – írja a CCN.

A J Hotel a kínai metropolisz üzleti negyedében lévő 632 méter magas, 128 emeletes Sanghaj Tower legfelső emeleteit foglalja el.

Welcome to the world's highest #hotel - J Hotel atop #China's tallest #skyscraper the Shanghai Tower. Opened last weekend with rooms on 120th floor at 556m and special 'J Suite' cost 67,000 RMB (~8,700 EUR)/ night. Here is to a #luxury stay in the clouds🥂@arnauldmiguet @GaelC21 pic.twitter.com/Rs6uXqyVsu

