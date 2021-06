Mesenézés közben fogdosta 14 éves áldozatát a gátlástalan tanárnő

A Sydney-ben oktató Young tárgyalásán kiderült, hogy az Instagramon keresztül vette fel a kapcsolatot a diákjával, ahol arra kérte, küldjön magáról intim képeket, cserébe ő sem takargatja majd magát előtte. Az elkövető az alatt kezdeményezte a kapcsolatfelvételt áldozatával, amíg az iskola a koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra állt át.

A zaklató szerint nem volt nehéz alanyt találnia, mivel diákjai szinte a nap minden órájában kapcsolatba tudtak lépni vele. Pár hét „ismerkedés” után aztán később, amikor az intézmény újra megnyitott, személyesen is találkoztak. A tárgyaláson elhangzott piszkos részletek elborzasztották a jelenlévőket.

A tanárnő a földrajzórákon Face Time-on keresztül videótelefonált is áldozatával, miközben önkielégítést végzett. Zaklatása a manipulációra épült: folyamatos sms-ekkel bombázta „prédáját”, egy percre sem hagyta nyugton. Egyszer arra kérte a tinédzsert, hogy a többi diák előtt ölelje meg az iskolában, majd amikor a fiú visszautasította, nem kímélte: kigúnyolta és töketlennek nevezte.

Egy alkalommal még egy üres osztálytermet is kiszemelt, majd szexért könyörgött a 14 éves fiúnak. Young erkölcstelensége nem ismert határokat.

„Veszélyes lehet, ha lebukunk, de erre ne is gondolj. Csak csináld, mert megéri” – írta egyik alkalommal a diákjának a tanárnő.

A tárgyaláson Monica Elizabeth Young ügyvédje arra hivatkozva igyekezett enyhíteni a büntetésen, hogy egy női tanárról van szó, ám ezt az ügyész visszautasította, mondván, az elkövető neme semmiképp sem lehet enyhítő körülmény. Young sírva kért bocsánatot tettéért. Elmondta, fiatalon maga is zaklatás áldozata volt, ezért átérzi, áldozata mekkora traumának volt kitéve.

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer én is egy leszek azok közül az emberek közül, akik átlépnek egy erkölcsi határt. Sosem volt bajom a törvénnyel. Remélem, ő és a családja meg tud nekem bocsátani. Helytelen volt, amit tettem. Ő bízott bennem, én pedig visszaéltem ezzel” – mondta könnyeivel küszködve Young.

A tanárnő akár 12 év börtönbüntetést is kaphat tettéért.

Interesting that this story didn't make it on ⁦@newscomauHQ⁩ !!! "Teacher's tears" Its almost as if they want sympathy for this predator! #monicayoung #Sydney #NSW

Monica Young: Sydney teacher cries in court during sexual assault sentence hearing https://t.co/jZDSugFNdg

— Happy (@pragmatist22) June 24, 2021