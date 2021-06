Fontos határidő közeleg a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok számára

Megosztás Tweet



A brit belügyminisztérium emlékeztető közleményben hívta fel hétfőn a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok figyelmét arra, hogy már három nap sincs hátra a tartós letelepedési kérelem benyújtására kijelölt határidő lejártáig.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával.

Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért – kell folyamodniuk. A folyamodványokat június 30-ig, vagyis szerdáig lehet benyújtani.

A brit belügyminisztérium hétfő este kiadott közleményében hangsúlyozta:

ez az utolsó emlékeztető felhívása a határidő lejárta előtt

arra, hogy azok az EU-állampolgárok, akik 2020. december 31-ig életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, biztosítsák megszerzett jogosultságaikat azzal, hogy az www.gov.uk/eusettlementscheme online felületen benyújtják a letelepedett státusra szóló folyamodványukat.

Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy június 30. után is dolgozhassanak, tanulhassanak Nagy-Britanniában, és hozzáférhessenek az ingyenes brit egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz és egyéb kedvezményekhez – áll a felhívásban.

A minisztérium emlékezteti az érintetteket arra is, hogy minden egyes jogosult gyermek számára külön kérvényezni kell a letelepedett státust, és ezt a gyerekek nevében a szülőknek kell megtenniük, akkor is, ha saját maguknak már kérelmezték és meg is kapták a letelepedési engedélyt.

Jogosultságaik megőrzése végett azoknak az EU-állampolgároknak is kérvényezniük kell június 30-ig a letelepedett státust, akik már hosszú évek óta Nagy-Britanniában élnek – hangsúlyozza hétfői felhívásárnak a brit belügyminisztérium.

A tárca közölte: azok, akiknek az online jelentkezési technológia alkalmazásával nehézségeik támadnak,

hétköznap 9 és 18 óra között hívhatják a segélyszolgálatot a 03333 445 675 telefonszámon, vagy a visa@we-are-digital.co.uk email-címre küldhetnek üzenetet.

A minisztérium kiemeli: már az is garantálja a megszerzett jogosultságok megtartását az elbírálásig eltelő időszakban, ha a letelepedett státusra szóló folyamodványt a szerdai határidő előtt a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok benyújtják.

A kérvény benyújtásáról mindenki hivatalos igazolást kap, és ezt az igazolást lehet felhasználni a jogosultságok bizonyítására is. A folyamodvány elbírálásáig gyakorlatilag semmi nem változik azok számára, akik beadták a letelepedett státusra szóló kérvényüket - áll a brit belügyminisztérium hétfő esti felhívásában.

A tárca szerint azoknak, akik jogosultak a letelepedett státusra, de lekésik a június 30-i határidőt, lesz lehetőségük később is a kérvényezésre, de méltányolható indokokkal kell megmagyarázniuk, hogy miért a határidő után jelentkeznek, és a brit hatóságok minden ilyen esetben egyéni elbírálás alapján döntenek.

A segítőszolgálatok a határidő után is a kérvényezők rendelkezésére állnak – hangsúlyozza a minisztérium. A felhívás kiemeli azt is, hogy a tavaly december 31. előtt Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok

külföldön élő közeli hozzátartozói bármikor kérvényezhetik, hogy csatlakozhassanak Nagy-Britanniában élő családtagjaikhoz.

A brit belügyminisztérium legutóbbi összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül május 31-ig 5 605 800-an folyamodtak letelepedett státusért.

A benyújtott kérelmek közül a brit hatóságok a múlt hónap végéig 5 271 300-at elbíráltak, és 5 030 300-at jóváhagytak. A tárca adatai szerint a május 31-ig beadott kérvények alig két százalékát utasították el valamilyen okból. A folyamodványok további egy százalékát a kérelmezők visszavonták, ugyancsak egy százalék érvénytelennek bizonyult.

A címlapfotó illusztráció.