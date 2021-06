A túlélő szemével: újabb, véres medvetámadás a Székelyföldön

Megosztás Tweet



Minden előzmény nélkül, oldalsó irányból rám rontott a medve. A lábam már a pedálon volt, így azonnal menekülni kezdtem, biciklivel – nyilatkozta a hirado.hu-nak a sepsiszentgyörgyi Tompa Ernő, aki a napokban nem csak egy ilyen támadást élt túl, de szemtanúja volt annak, milyen állapotban volt ugyanennek a medvének egy másik, súlyos sérüléseket szenvedett áldozata. Kedden Erdély több pontján is tüntettek a medvepopuláció szabályozásáért és a veszélyes vadak kilövéséért.

„A természetet járva sok tapasztalatot gyűjtöttem a vadállatokkal való találkozások során, s mindeddig meg is úsztam ezeket. Most viszont teljesen más viselkedést produkált az a medve, amelyik a múlt pénteken, este tájban rám támadott” – fogalmazott lapunknak Tompa Ernő sepsiszentgyörgyi nyomdai grafikus. A napokban történt, több túrázót is érintő medvetámadás-sorozattal a kolozsvári Krónika című lap online kiadása is foglalkozott.

Tompa szenvedélyes hegyi biciklis és túrázó: Sepsiszentgyörgyről már Ausztriába is ellátogatott biciklivel, most pedig ismerőseivel a tengerpartra készülnek drótszamáron. Mivel a hegyi kerékpározás megszállottja, a jó kondíciónak köszönheti megmenekülését. Nem az első, hanem pontosan a 13. találkozása volt ez a nagy testű ragadozóval: „Volt olyan, hogy – hátat nem fordítva – hátráltam, s egyszer csak tovább ment a medve. Neki ugyanis nem stílusa, hogy rögtön támadjon, csak ha nagyon közel kerülünk hozzá, s ő túlzottan meglepett – vagy ha bocsokkal van” – meséli tapasztalatait.

Kis híján tragédiába torkollt Tompa Ernő 13. medvekalandja (Fotó: Facebook/MTVA)

„A múlt télen például többször szembetalálkoztam medvékkel, akkor is, ha egyedül voltam, akkor is, ha csapatosan mentünk. Ilyenkor megvártuk, amíg elmegy. Vagy, ha felénk kezdett kíváncsiskodni, diszkréten, de visszavonultunk, és nem támadott meg” – fejti ki, hozzátéve: e találkozások nem voltak ugyan kellemesek, ijesztők is voltak, „de támadásról nem beszélhetnék”.

Most viszont teljesen más viselkedést produkált az a medve, amelyik a múlt pénteken, este tájban váratlanul rátámadott. „Utólag belegondolva, annyiban hibát követtem el, hiszen látható volt, hogy látható volt: a jó idő ellenére kihalt volt a környék. Sokan például a Székely Vágtára készültek” – próbálja utólag rekonstruálni a körülményeket.

„A múlt pénteken, estetájban éppen a biciklimen pakoltam, mert megálltam Sugásfürdő (Sepsiszentgyörgytől 8 km-re nyugatra fekvő fürdő- és üdülőhely a Baróti-hegységben, a Sugás-patak völgyében; szénsavas-kénes ásványvíz-forrásairól ismert – a szerk.) környékén bodzát szedni, amikor ugatásszerű hangot hallottam. Ezután minden előzmény nélkül, oldalsó irányból rám rontott a medve. A lábam már a pedálon volt, így azonnal menekülni kezdtem, biciklivel. Annyi időm sem volt, hogy a hátizsákom cipzárját behúzzam” – idézi fel Tompa.

„Nem emlékszem, hogy menekültem meg, hogyan vettem be a kanyart s miképpen jutottam el a kis üdülőfalu határába, csak arra, hogy egyre üvöltött a medve mögöttem, szinte a nyakamban éreztem” – fejti ki a megtámadott.

Hím barna medve mászik át egy kerítésen a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium udvarán 2018. augusztus 21-én. Az állatot az iskola udvarán kilőtték (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A támadás után még mindig azt gondolta, hogy ez csak egy a sok eset közül. Mindemellett elég feldúlt állapotban volt, „beírtam a Facebook-oldalamra, hogy lelőném az összes medvét – természetesen nem ez erről a véleményem, csak akkor még sokkos állapotban voltam – mire korlátozták az oldalamat, mondván, hogy ilyet nem lehet leírni, ez ellenkezik az alapelveikkel”. Figyelemre méltó Tompának az ügyben tett másik bejegyzése, melyben azt javasolja az illegális eszközökkel erdőnyi fákat kivágóknak, hogy akkor már vigyék magukkal a medvéket is haza.

A medvepopuláció szabályozásáért és a veszélyes vadak kilövéséért tüntettek kedden Hargita és Kovászna megye több településén. A főleg állattartó gazdák szakmai egyesületei által szervezett megmozdulásokat a két megye helyi önkormányzati vezetői is támogatták. Az eredeti tervek szerint Bukarestbe szervezett tüntetést az utolsó percben lefújták. Csíkszeredában a tiltakozó akción több százan vettek részt. A tüntetők arra panaszkodtak, hogy szinte mindennapossá váltak a medvetámadások. Petíciót intéztek a kormányhoz, hogy gyorsítsa fel a veszélyes állatok kilövésének engedélyezését, amely jelenleg nagyon körülményes és bürokratikus. Tánczos Barna romániai környezetvédelmi miniszter kedden fogadta hivatalában az állattenyésztő egyesületek képviselőit. Romániában egyre több gondot okoz az elmúlt években a túlszaporodott medveállomány, miután 2016 óta betiltották a medvevadászatot. A minisztérium becslése szerint Romániában 6450 és 7200 között lehet a vadon élő medvék száma, miközben az optimális szám 4000 lenne. A medveállomány szabályozását hevesen ellenzik a környezetvédelmi szervezetek.

Feldobta a levegőbe, és a fejébe is többször beleharapott

„Másnap elmentünk ugyanarra a helyre, szintén biciklin, egy barátommal: megmutattam neki, hol történt a támadás. Ügyködtünk is valamit, ástunk az esőzések miatt egy vízlevezető árkot, ha már mindig arra járunk, hogy ne legyen olyan saras az az útszakasz. Ahogy visszatérünk, s kezdtünk ereszkedni a Honvéd-kútnál a város felé, láttunk egy álldogáló biciklist az út mentén” – folytatja a történtet.

Holtsápadt volt a biciklis, és arról számolt be: látott egy embert csurom véresen az úton, a város irányában. „Pillanatok alatt utolértük, megismertem: egy futó volt, aki rendszeresen kijár a Sepsiszentgyörgy melletti erdőbe. Biciklivel is kijár: mesélte, még az elmúlt hetekben is, hogy többször találkozott medvével” – számol be Tompa, aki szerint az áldozat „nagyon jó ember, és csúnyán megmocskolta a medve”.

Nem messze nagy ünnepség volt, rengetegen, zajosan mulatoztak, sütögettek: interjúalanyunk szerint éppen emiatt különös a támadás helyszíne, hiszen a medvék soha nem közelítenek meg ilyen helyeket.

„Mint utólag kiderült, a medve éppúgy, mint amikor rám támadott – mert biztos vagyok benne, hogy ugyanaz lehetett – nem állt meg, nem jelzett támadási szándékot, hanem azonnal nekitámadott a futónak. Feldobta a levegőbe, és a fejébe is többször beleharapott” – így Tompa, aki leírta a látottakat: „A futó cucca csurom vér volt, látni lehetett, hogy a medve a vállába is többször beleharapott. Mégis, nem jajveszékelve, hanem nyugodtan, céltudatosan ment lefelé az úton. A vállában levő hatalmas harapásnyomokba az ujjam is belefért volna.”

A megtámadott ember fején hátulról előrefele 30-40 centis karmolások voltak láthatók, a medve itt a bőrt is lehántotta a koponyájáról, és az ember ment.

„Azt hajtogatta, gépiesen: »Nem érzem jól magam.« Sebeiből sem folyt a vér, talán az adrenalin, a sokkos állapot miatt” – meséli Tompa.

Mikor beérték a férfit, a szerencsétlenül járt futót az úton már többen kísérték. Autóba is próbálták ültetni, de ő ezt nem fogadta el. Sérüléseit később Sepsiszentgyörgyön látták el, ahonnan Csíkszeredába is felvitték, és ott idegsebészeti beavatkozást hajtottak végre rajta. A medveharapástól ugyanis beszakadt a szemürege. Az állat beleharapott a mellkasába és a jobb lábába is.

„Ekkor jöttem rá, mi történhetett volna velem egy nappal azelőtt. Azóta nem merek ugyanoda felmenni, kerülöm azt a környéket. Legalább addig, amíg ki nem derül, mi okozta ezt. Hiszen ez nem egy megszokott viselkedés” – fogalmaz Tompa. Szerinte ez a medve „atipikusan viselkedik: vagy más vidékről jött ide és nem találja a helyét, agy elütötte egy autó, megsérült, s emiatt agresszív”.

Tompa hozzáteszi: az utóbbi időben máshol még súlyosabb medvetámadások történtek. Gyergyóban például darabokat, csontokat tépett ki az állat az áldozatából, aki egy pásztor volt, őt életmentő műtéttel tudták csak megmenteni.

A természetjáró szerint több oka is van a medvetámadások elszaporodásának. Egyrészt a medvék „rászoktak a szemetünkre” – hiszen egy kidobott csoki, egy elhajított kenyérdarab annyi energiát ad a medvének, amennyit természetes körülmények között csak többórás keresgéléssel tud összeszedni. A természetes körülményeknél bővebb táplálék pedig szokásaik megváltozásához és populációjuk növekedéséhez vezet.

Elszaporodtak az ilyen esetek

Az okok közé tartoznak a gyakran illegális erdőirtások is, és hogy sok helyen az erdőkbe nyolckerék-meghajtású ATV-kkel és túramotorokkal hatolnak, ami megzavarja, megvadítja ezeket az állatokat.

Van abban is valami, hogy – a Ceausescu-rendszer óta – talán nem véletlenül éppen a magyarlakta vidékeken eltusolják ezeket a történéseket, sokak szerint tehát itt is valamiféle burkolt magyarellenesség lappang, de az igazi ok Tompa szerint nem ez lehet: „A cél inkább az, hogy mindenhol egy kicsit emelkedjenek meg a balesetszámok, így a vadásztársaságok visszakaphassák jogukat a medvevadászatra, s ezután nagy pénzekért el tudják adni a trófeákat. S emlékezzünk Arthur medve ügyére (mint arról a hirado.hu is beszámolt, az Arthur néven emlegetett 17 éves kapitális hímet, valószínűleg Európa legnagyobb barna medvéjét egy illegálisan szervezett vadászaton az Ausztriában élő Josef-Emanuel, Liechtenstein hercege lőhette le – a szerk.)

A Krónika.ro cikke felidézi: június 21-én a Kovászna megyei Zágonban rátámadt egy férfira egy kétbocsos anyamedve. Hasonló esetek történtek az elmúlt időszakban a Hargita-hegység lábánál fekvő Kápolnásfaluban és a Hargita és Maros megye határán fekvő Hidegkúton is.

Tánczos Barna, a bukaresti kormány környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere a lapnak nyilatkozva elmondta: „olyan törvénymódosítást készít elő, amely azonnali beavatkozást tesz lehetővé a medvetámadások esetében.”

A címlapfotó illusztráció.