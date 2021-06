Robbanás történt a londoni metró közelében, füstfelhő borít egy egész városrészt – VIDEÓ

Az első jelentések szerint a robbanás, illetve az amiatt kiütött tűz a londoni metró Elephant & Castle állomása közelében, a vasúti boltívek alatt keletkezett egy kereskedelmi egységben, egyelőre ismeretlen okból. A Guardian beszámolója szerint a környéket hatalmas füstfelhő borította be.

A hatóságok szerint a metróvonal melletti vasútállomás boltozatában keletkezhetett a tűz, amely eddig három üzletben, négy autóban és egy telefonfülkében okozott kárt. Sérültekről nem érkezett hír.

– közölte a londoni tűzoltóság a Twitteren.

A big fire has broken out near the central #London train station of #Elephant and Castle, sending huge plumes of black smoke over the capital. #TrainAccident pic.twitter.com/Hnl4zrGcaJ

— VideoPlus (@VideoPlusNews) June 28, 2021