Huszonöt éves fa bánta a szomszédvitát

Régóta vitatkozott két szomszéd a telkük határán álló fáról. Az egyikük megelégelte, hogy nem tudnak kompromisszumra jutni, és egyszerűen levágta a lombkorona felét.

Bharat Mistry, akinek 25 éve áll az udvarán a fa, döbbenten vette tudomásul, hogy a szomszédja félbevágta az öt méter magas fa lombját, mert zavarta, hogy az átlóg a felhajtójuk fölé.

After a dispute between neighbours in Sheffield this week ended in a tree getting sliced in half, I'll be joining Mark Cagney on @TheHardShoulder @ 4.40pm today to look at the most infamous neighbour feuds in history. @NewstalkFM #neighbours pic.twitter.com/fTfBJFsatv

— Simon Tierney (@tierneysimon) June 25, 2021