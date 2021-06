Csuklóztatnák Kínát? Tudósok követelik a Covid–19 eredetének kivizsgálását

A Covid–19-ben elhunyt több millió ember családja megérdemli, hogy megtudjuk, honnan származik ez a vírus – hangsúlyozták Tedros Adhanom Ghebreyesust, a WHO igazgatóját idézve a Le Figaro hétfői számában nyílt levelet közlő tudósok, akik kijelentik: minden embernek és minden nemzetnek, beleértve Kínát is, érdekében áll, hogy a világjárvány eredetét feltárják, és a legnagyobb sebezhető pontjainkkal foglalkozzanak.

Ezért különösen sajnálatos, hogy eddig még nem végeztek átfogó vizsgálatot a vírus lehetséges eredetről, és jelenleg sem terveznek ilyet – áll a csoport közleményében.

A tudósok utalnak a G7-csoport vezetői által június 12-én kiadott Carbis Bay-deklarációra, melyben a résztvevők a WHO által összehívott és a szakértői jelentésben javasoltaknak megfelelően Kínában is elvégzendő, átlátható, időszerű, szakértők által vezetett, tudományos alapokon nyugvó, a Covid–19 eredetére vonatkozó vizsgálatot követeltek.



Ha azonban a kínai hatóságok nem tesznek lehetővé egy ilyen teljes körű vizsgálatot a megadott időkereten belül, akkor egyértelmű, hogy egy második, alternatív lehetőséget kell elfogadni – áll a dokumentumban.

Ez egy alternatív tudományos alapú vizsgálat lenne, amelynek keretében a nemzetek csoportjainak tudományos és adatalapú alternatív vizsgálatot kell végezniük.

Egy ilyen felmérés megbízásának és koordinálásának módjáról szóló döntést az érdekelt kormányokra és partnerekre kell bízni, a lehetséges szervezetek közé tartozhat az OECD, a G7 – fogalmaznak a kutatók.

A vizsgálat tárgya a SARS-CoV-2 (súlyos akut légzőszervi szindróma koronavírus 2) a Coronaviridae családba tartozó, embereket fertőző vírustörzs, a 2019-es koronavírus-betegség (Covid–19) kórokozója.

A tudóscsoport által vizsgált első lehetőség Kína felkérése a teljes körű együttműködésre. Pekinget tehát felkérik, hogy teljes mértékben működjön együtt a WHO által összehívott, független, bizonyítékokon alapuló és a hiteles eljárás alapvető követelményeinek megfelelő, megerősített vizsgálatban.

Egy ilyen vizsgálat teljeskörűen kivizsgálná a vírus összes valószínűsíthető eredethipotézisét, beleértve az összes lehetséges forgatókönyvet, akár azt, hogy zoonózisos terjedésről (vadonban, gazdaságban vagy piacon), akár kutatással kapcsolatos balesetről van szó – részletezik nyílt levelükben a tudósok.

The virus that causes #COVID19 could have started spreading in #China as early as October 2019, two months before the first case was identified in the central city of #Wuhan: Studyhttps://t.co/ooBAuGWKv2

— FinancialXpress (@FinancialXpress) June 25, 2021