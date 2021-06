Az aktivista halála volt az utolsó csepp a pohárban: az elnök lemondását követelik a palesztinok

Megosztás Tweet



Az elhunyt ellenzéki szereplő a közösségi médiában nyíltan vádolta meg korrupcióval a palesztin elnököt, amiért az életével fizetett. Az elégedetlenség továbbra is fokozódik, már harmadik napja tartanak a tüntetések a ciszjordániai Rámalláhban, ahol a demonstrálók összecsapnak a palesztin biztonsági erőkkel és a vezető lemondását követelik.

Továbbra is folynak a véres ütközetekkel tarkított tüntetések a ciszjordániai Rámalláhban a palesztin tüntetők és a helyi biztonsági erők között. A tiltakozásokat a hatalmon lévő Palesztin Hatóság által korábban őrizetbe vett aktivista, Nizar Banat halála váltotta ki. Szombaton több száz tüntető vonult Rámalláh utcáira a Palesztin Hatóság és a jelenleg is hatalmon lévő Mahmúd Abbász palesztin elnök lemondását követelő transzparensekkel – adta hírül az al-Dzsazíra.

Palestinians chanting “your blood won’t be in vain,” during Nizar Banat’s funeral in occupied Hebron.

Calls for the PA to conduct “a thorough investigation” on itself are futile. There is no enigma in how or why Nizar was assassinated. Abbas must resign. pic.twitter.com/4A9kPvCcMF

— Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) June 25, 2021

A tömeg az elnöki hivatal felé vette az irányt, ahol az elnök támogatóinak egy csoportja állta útjukat, emiatt heves kődobálás vette kezdetét a két tábor között. A palesztin biztonsági erők könnygázzal és füstgránátokkal próbálták megfékezni a feleket. A tiltakozó tömeg azonban a rendfenntartókat sem kímélte, aminek következtében a vártnál keményebb ütközet alakult ki, többen súlyosan megsérültek.

Egy tüntető szerint az aktivista, Nizar Banat halála csupán a „jéghegy csúcsa”, az elégedetlenség a jelenlegi kormány korrupt ténykedései ellen irányul.

Banat házát csütörtökön a palesztin biztonsági szolgálat emberei rohamozták meg, a 43 éves ellenzéki fellépőt erőszakkal letartóztatták, elhurcolták, majd az őrizetben olyan súlyosan bántalmazták, hogy belehalt sérüléseibe.

Banat éles hangon bírálta a jelenlegi vezetést, a közelmúltban a közösségi médiában gyakran tett közzé videókat,

amelyekben korrupcióval vádolta meg a kormány embereit és a különböző párthű személyeket.

Arra is felszólította a nyugati országokat, hogy azonnal hagyjanak fel a Palesztin Hatóságnak nyújtott pénzügyi támogatással.

A zúgolódást csak még jobban fokozta a kormány munkaügyi miniszterének, Naszri Abu Dzsais lemondása a Banat ellen elkövetett bűncselekmény után. A baloldali Palesztin Néppárt képviselője, Abu Bakr szerint a nép már nagyon régóta nem bízik a Abbász elnökben, aki intézkedéseivel egyre inkább magára haragítja az izraeli arab lakosságot.

A Palesztin Hatóság hiába jelentette be, hogy nyomozást indít Banat halálának ügyében, a tüntetők haragját ez a bejelentés kicsit sem csillapítja, és további felkelésekkel próbálja elérni az elnök távozását.

Érdekesség, hogy Nizar Banat képviselőjelöltként indult volna a május 22-ére kitűzött palesztin parlamenti választásokon, amelyeket Mahmúd Abbász határozatlan időre elhalasztott.

Mi áll a konfliktus hátterében?

A helyiek szerint Abbász fő vétke, hogy egyáltalán nem hajlik az izraeli–palesztin konfliktus megoldására. Sokak szerint az elnök politikája már-már az izraeli biztonságot részesíti előnyben, mintsem a palesztin szabadságjogokat próbálná erősíteni.

Abbász mérsékletes, sokkal inkább a konfliktusok diplomatikusabb megoldását előtérbe helyező nézetei a hosszú ideje tartó eredménytelenség miatt meggyengítették a pozícióját. Izraellel folytatott tárgyalásai évek óta nem működnek, ezalatt viszont az izraeli–palesztin háborúk rengeteg áldozattal járnak.

Musztafa Barghouti palesztin politikus, aki a Palesztin Nemzeti Kezdeményezés nevű politikai párt főtitkára, úgy nyilatkozott, hogy a palesztinok a katonai ellenállást jelenleg sikeresebbnek találják a diplomáciánál. Sokak szerint a Hamász fegyveres ellenállása sokkal inkább képviseli a palesztin lakosság érdekeit, Abbász elhúzódó tárgyalási folyamataiban pedig egyszerűen beleuntak az emberek.

A 85 éves vezető hivatali ideje eredetileg már 2009-ben lejárt, azonban 12 éve továbbra is rendeletek alapján irányítja a hatalmon lévő Palesztin Hatóságot. A változásra vágyó, csalódott palesztinok körében a májusra végére kitűzött elnökválasztás fordulópontot jelenthetett volna, azonban Abbász bejelentette, hogy a szavazást határozatlan időre elhalasztják, amíg Izrael bele nem egyezik abba, hogy a megszállt Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok is részt vehessenek a szavazáson.

Egyesek szerint a döntést valójában népszerűtlensége miatt hozta meg, különösen miután sokkal erősebb riválisai is igényt tartanak a párton belüli pozíciójára.